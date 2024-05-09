Россия не пригласила на парад Победы представителей недружественных стран
Захарова: РФ не пригласила на парад Победы представителей недружественных стран
Российская сторона не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран. Однако, как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, это не относится к представителям ветеранских общественных организаций этих государств.
"Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят — сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введён, — но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны", — сообщила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день во многих странах мира проходят праздничные мероприятия и акции, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционный парад Победы состоится в Москве на Красной площади. На нём будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Приглашения получили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.
VK / Минобороны РФ