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8 мая, 09:42

Глава Гагаузии Гуцул посетит Парад Победы в Москве

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / evgheniagutul

Евгения Гуцул. Обложка © Telegram / evgheniagutul

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул будет присутствовать на Параде Победы в Москве. Об этом журналистам сообщили в её пресс-службе.

"Глава Гагаузии находится в Москве, где планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади", — говорится в сообщении.

Как рассказывал Life.ru, в Москве Гуцул недавно приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС и выступают против интеграции в ЕС. На мероприятии оппозиционеры объявили о создании политического блока "Победа". Его исполнительным секретарём стала Гуцул.

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Напомним, в Молдавии было возбуждено уголовное дело против Гуцул. Это произошло сразу после её встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 1 марта в Москве. В ходе беседы глава государства пообещал поддерживать автономию и экономику республики, несмотря на давление нынешних проевропейских властей в Кишинёве.

Наталья Исакова
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