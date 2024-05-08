Глава Гагаузии Гуцул посетит Парад Победы в Москве

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул будет присутствовать на Параде Победы в Москве. Об этом журналистам сообщили в её пресс-службе.

"Глава Гагаузии находится в Москве, где планирует принять участие в Параде Победы на Красной площади", — говорится в сообщении.