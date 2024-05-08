Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин указал, что Россия воздаёт дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.

"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм", — подчеркнул президент.

Также Путин выразил уверенность, что закалённые в годы ВОВ узы дружбы народов СНГ продолжат оставаться надёжной основой для развития отношений между странами. Российский лидер передал слова самой искренней признательности ветеранам войны и труженикам тыла из стран бывшего СССР, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.

Ранее в Кремле рассказали, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на Парад Победы. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, на торжественном мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Приглашения получили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.