Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле "Аурус". Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться", — говорится в специальном заявлении для печати сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон.