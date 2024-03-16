Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"
ЦТАК: Ким Чен Ын прибыл на публичное мероприятие на подаренном Путиным "Аурусе"
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле "Аурус". Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Использование товарищем Ким Чен Ыном личного автомобиля, подаренного президентом РФ, является наглядной демонстрацией дружбы между КНДР и Россией, которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться", — говорится в специальном заявлении для печати сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
Помимо этого, сестра главы КНДР, которая также занимает должность заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, подчеркнула, что машина обладает хорошим функционалом. По её словам, автомобиль совершенен и абсолютно надёжен.
Напомним, 20 февраля Life.ru писал, что президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидеру Северной Кореи был подарен автомобиль Aurus. Помимо этого, официальный представитель Кремля рассказал, почему был выбран именно такой подарок.