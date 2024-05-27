Путин и Мирзиёев начали официальную встречу в резиденции "Куксарой" в Ташкенте
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев начали официальную встречу в резиденции "Куксарой" в Ташкенте сегодня, 27 мая. Лидеры стран проведут переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи, как ранее анонсировали в Кремле, будет подписан солидный пакет документов.
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава российского государства приехал в резиденцию на отечественном представительском автомобиле Aurus. Глава Узбекистана лично встретил Путина перед президентским дворцом.
Со стороны России на переговоры также прибыли глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр энергетики Сергей Цивилёв, глава "Росатома" Алексей Лихачёв, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также главы некоторых регионов.
Напомним, основная программа двухдневного визита Владимира Путина в Ташкент запланирована на сегодняшний день, 27 мая. Ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. В Кремле отметили, что личное общение с Мирзиёевым является важной частью визита Путина в Ташкент.