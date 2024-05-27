Путин и Мирзиёев начали официальную встречу в резиденции "Куксарой" в Ташкенте

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев начали официальную встречу в резиденции "Куксарой" в Ташкенте сегодня, 27 мая. Лидеры стран проведут переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи, как ранее анонсировали в Кремле, будет подписан солидный пакет документов.