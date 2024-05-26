Песков: Личная встреча с Мирзиёевым — важная часть визита Путина в Ташкент
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев осматривают рельефную стену об истории Узбекистана. Обложка © Kremlin.ru
Личное общение с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым является важной частью визита российского президента Владимира Путина в Ташкент. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что личная встреча с Мирзиёевым — важная часть визита Путина в Ташкент. Видео © Telegram / Зарубин
"За всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое, собственно, и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, торгово-экономическое партнёрство с Ташкентом стремительно укрепляется. В эфире Первого канала он указал, что Узбекистан — традиционно достаточно важный союзник в Средней Азии. Пресс-секретарь президента РФ также обратил внимание на достаточно большие возможности трёхстороннего взаимовыгодного сотрудничества и с Казахстаном. Как подчеркнул представитель Кремля, у Путина и Мирзиёева сложились добрые личные отношения.
Напомним, основная программа двухдневного визита Путина в Ташкент запланирована на 27 мая. Ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Также в ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Примечательно, что это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. До этого с 15 по 17 мая президент был в Китае, а на днях вернулся из Белоруссии.