Песков: Личная встреча с Мирзиёевым — важная часть визита Путина в Ташкент

Личное общение с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым является важной частью визита российского президента Владимира Путина в Ташкент. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что личная встреча с Мирзиёевым — важная часть визита Путина в Ташкент. Видео © Telegram / Зарубин

"За всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое, собственно, и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.