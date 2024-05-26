Путин в Ташкенте возложил венок к монументу независимости
Президент России Владимир Путин отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу независимости. Глава государства в воскресенье, 26 мая, прибыл в республику с двухдневным визитом по приглашению узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Кстати, он лично встретил Путина в аэропорту по прибытии в Ташкент.
Путин в Ташкенте возложил венок к монументу независимости. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
После возложения венка Путин вместе с Мирзиёевым ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". Затем после совместного фотографирования, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран отправились на неформальное общение.
Как ранее сообщал Life.ru, основная программа двухдневного визита запланирована на завтра, 27 мая. Ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. До этого с 15 по 17 мая президент был в Китае, а на днях вернулся из Белоруссии.
Кадр из видео Telegram / Sputnik Узбекистан