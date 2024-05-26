Путин в Ташкенте возложил венок к монументу независимости

Президент России Владимир Путин отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу независимости. Глава государства в воскресенье, 26 мая, прибыл в республику с двухдневным визитом по приглашению узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Кстати, он лично встретил Путина в аэропорту по прибытии в Ташкент.

После возложения венка Путин вместе с Мирзиёевым ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". Затем после совместного фотографирования, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры двух стран отправились на неформальное общение.