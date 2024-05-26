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Регион
26 мая, 15:58

Кремль опубликовал кадры прибытия Путина в Ташкент

В официальном телеграм-канале Кремля опубликовали кадры прибытия президента России Владимира Путина в Ташкент. Третья зарубежная поездка главы государства после его инаугурации продлится два дня.

Кадры встречи Путина в аэропорту в Ташкенте. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На кадрах видно, что Путин выходит из самолёта, где его, в частности, встречает лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. После тёплой церемонии встречи кортеж российского президента выехал из аэропорта.

Как ранее сообщал Life.ru, основная программа двухдневного визита запланирована на завтра, 27 мая. Ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Кроме того, в ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. До этого с 15 по 17 мая президент был в Китае, а на днях вернулся из Белоруссии.

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Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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