Кремль опубликовал кадры прибытия Путина в Ташкент

В официальном телеграм-канале Кремля опубликовали кадры прибытия президента России Владимира Путина в Ташкент. Третья зарубежная поездка главы государства после его инаугурации продлится два дня.

На кадрах видно, что Путин выходит из самолёта, где его, в частности, встречает лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев. После тёплой церемонии встречи кортеж российского президента выехал из аэропорта.