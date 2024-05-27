Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 11:00

Путин: Россия инвестировала около 10 миллиардов долларов в экономику Узбекистана

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёв на переговорах в Узбекистане. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёв на переговорах в Узбекистане. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Бобылев

Россия инвестировала почти десять миллиардов долларов в экономику Узбекистана, и этот показатель может ещё вырасти. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе, которые проходят сегодня, 27 мая, в резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

"Прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти 10 млрд долларов", — указал глава российского государства.

Путин дополнил, что все планы, которые обсуждались в узком составе, без сомнения, будут реализованы. По его словам, прямые инвестиции увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана.

Вместе с тем Россия и Узбекистан, по словам Путина, динамично развивают отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и учёта обоюдных интересов. Лидер отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником нашей страны.

Российской делегации на переговорах в Узбекистане подарили "санкционные" ручки
Российской делегации на переговорах в Узбекистане подарили "санкционные" ручки

Напомним, сегодня, 27 мая, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в узком и расширенном составе. Лидер Узбекистана отметил, что товарооборот между странами за год увеличился на 30%. Кроме того, Мирзиёев поблагодарил Путина за поддержку его инициативы о проведении Форума регионов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Путин
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров