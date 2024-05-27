Путин: Россия инвестировала около 10 миллиардов долларов в экономику Узбекистана

Россия инвестировала почти десять миллиардов долларов в экономику Узбекистана, и этот показатель может ещё вырасти. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе, которые проходят сегодня, 27 мая, в резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

"Прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти 10 млрд долларов", — указал глава российского государства.

Путин дополнил, что все планы, которые обсуждались в узком составе, без сомнения, будут реализованы. По его словам, прямые инвестиции увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана.

Вместе с тем Россия и Узбекистан, по словам Путина, динамично развивают отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и учёта обоюдных интересов. Лидер отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником нашей страны.