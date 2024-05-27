Российской делегации на переговорах в Узбекистане подарили "санкционные" ручки

В Ташкенте на переговорах президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева членам российской делегации выдали именные ручки одной из известных немецких фирм. Life.ru публикует фото памятных подарков.

На переговорах в Ташкенте российской делегации подарили именные ручки. Фото © Life.ru

На переговорах в Ташкенте российской делегации подарили именные ручки. Фото © Life.ru

Стоит отметить, что ручки выполнены в специальном сувенирном исполнении, посвящённом саммиту Узбекистана и России. На них красуется гравировка с сегодняшним числом и местом проведения мероприятия: "27 мая 2024 года, Ташкент".

На переговорах в Ташкенте российской делегации подарили именные ручки. Фото © Life.ru

В переговорах с российской стороны, в частности, принимают участие министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Сергей Цивилёв, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.