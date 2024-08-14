В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских
Вулин: Жители Западной Европы видят в России и Путине близкие им ценности
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Вице-премьер Сербии Александр Вулин связал рост популярностя президента РФ Владимира Путина в Западной Европе с тем, что люди видят в России близкие им ценности. По его словам, такая тенденция наблюдается даже среди немцев, которые "не любили русских ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после".
"Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьёй", — приводит слова сербского политика РИА "Новости".
Он обратил внимание на то, что сейчас жителям Европы навязывают общество, в котором вышеперечисленного нет.
Ранее Вулин указывал на то, что решить миром украинский конфликт можно было ещё в 2022 году в Стамбуле, но этому не позволил произойти Запад, предпочитающий пытаться ослабить РФ за счёт жизней солдат ВС Украины. По его мнению, ЕС на полных парах движется к прямому конфликту с Россией, хотя Москва делает всё возможное, чтобы не идти навстречу. Сербский вице-премьер считает, что всё происходящее сейчас очень напоминает ту атмосферу, которая была в Европе непосредственно перед началом Первой мировой войны.