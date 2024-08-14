В Сербии объяснили популярность Путина среди европейцев, которые никогда не любили русских

Вице-премьер Сербии Александр Вулин связал рост популярностя президента РФ Владимира Путина в Западной Европе с тем, что люди видят в России близкие им ценности. По его словам, такая тенденция наблюдается даже среди немцев, которые "не любили русских ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после".

"Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьёй", — приводит слова сербского политика РИА "Новости".