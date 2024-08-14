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14 августа, 05:18

В Сербии описали настроения в Европе, вспомнив начало Первой мировой войны

Вулин: Настроения в Европе похожи на те, что были перед Первой мировой войной

Нынешние настроения в Европе похожи на те, что царили в регионе перед Первой мировой войной, только теперь по всех проблемах винят не сербов, а русских. Такое мнение в беседе с журналистами выразил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"В Европе сейчас настроения, напоминающие те, что были перед Первой мировой. Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема",цитирует политика РИА "Новости".

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Также Вулин ранее утверждал, что решить конфликт на Украине можно было ещё весной 2022 года в Стамбуле, но процесс был саботирован западными странами, которым выгоднее ослаблять Россию руками гибнущих граждан Незалежной. Сербский вице-премьер уже не в первый раз предупреждает о том, что Европа неуклонно стремится к крупному конфликту с РФ, хотя Москва всеми силами пытается не двигаться навстречу. В частности это видно по усилиям, которые были предприняты в ЕС для того, чтобы внести разлад между Россией и Сербией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Balakate

Юрий Лысенко
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