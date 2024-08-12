Мир на Украине мог быть достигнуть ещё на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, однако он не нужен Западу. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца", — сказал собеседник РИА "Новости".