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12 августа, 06:35

"До последнего украинца": Вице-премьер Сербии раскрыл, почему сорвались переговоры в Стамбуле

Вице-премьер Сербии Вулин: Мир могли заключить в Стамбуле, но Запад против

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Мир на Украине мог быть достигнуть ещё на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, однако он не нужен Западу. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца", — сказал собеседник РИА "Новости".

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Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к переговорам после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Он не стал указывать на вину Киева, отметив, что необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и поиске путей для диалога.

Матвей Константинов
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