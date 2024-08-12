"До последнего украинца": Вице-премьер Сербии раскрыл, почему сорвались переговоры в Стамбуле
Вице-премьер Сербии Вулин: Мир могли заключить в Стамбуле, но Запад против
Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Мир на Украине мог быть достигнуть ещё на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, однако он не нужен Западу. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца", — сказал собеседник РИА "Новости".
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к переговорам после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Он не стал указывать на вину Киева, отметив, что необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и поиске путей для диалога.