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6 июля, 03:51

В Сербии отказались портить отношения с Россией, несмотря на давление Запада

Вице-премьер Вулин: Сербия сохранит дружбу с РФ, невзирая на давление Запада

Сербия не станет вводить санкции против России, хотя и испытывает давление со стороны Запада. Белград планирует сохранить своё право на самостоятельный выбор союзников на международной арене. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Его слова опубликовала партия "Движение социалистов", лидером которой он является.

"Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции в отношении России, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать ещё раз. И проверить, что речь не идёт о фейках или какой-то уловке с использованием искусственного интеллекта", — сообщил Вулин.

Он обратил внимание, что Сербия не станет отказываться от своих принципов и права на выбор союзников, несмотря на свои скромные размеры. Вулин заявил, что у ЕС двойные стандарты в вопросах принципа нерушимости границ.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал вбросами оппозиционных СМИ информацию якобы об отказе российского лидера Владимира Путина говорить с коллегой по телефону. По словам сербского политика, такого не было ни разу за 12 лет.

Обложка ©

Unsplash / Anastacia Dvi

Анатолий Симоненко
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