Сербия не станет вводить санкции против России, хотя и испытывает давление со стороны Запада. Белград планирует сохранить своё право на самостоятельный выбор союзников на международной арене. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Его слова опубликовала партия "Движение социалистов", лидером которой он является.

"Когда Евросоюз просит Сербию ввести санкции в отношении России, то заявление представителя ЕС необходимо прочитать ещё раз. И проверить, что речь не идёт о фейках или какой-то уловке с использованием искусственного интеллекта", — сообщил Вулин.

Он обратил внимание, что Сербия не станет отказываться от своих принципов и права на выбор союзников, несмотря на свои скромные размеры. Вулин заявил, что у ЕС двойные стандарты в вопросах принципа нерушимости границ.