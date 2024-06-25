"Это не запрещено": В Сербии выступили с заявлением на фоне информации о продаже снарядов Киеву

Сербским компаниям не запрещается продавать боеприпасы в третьи страны. Об этом заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на фоне информации об экспорте сербского вооружения на Запад, которые впоследствии оказались на Украине.

"Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США <...> поскольку это не запрещено", — приводит агентство France Presse его слова.