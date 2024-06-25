"Это не запрещено": В Сербии выступили с заявлением на фоне информации о продаже снарядов Киеву
Премьер Сербии Вучевич: Фирмам не запрещено продавать оружие в третьи страны
Сербским компаниям не запрещается продавать боеприпасы в третьи страны. Об этом заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич на фоне информации об экспорте сербского вооружения на Запад, которые впоследствии оказались на Украине.
"Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США <...> поскольку это не запрещено", — приводит агентство France Presse его слова.
По словам главы сербского кабмина, производство снарядов, которые "используются там, где идёт война", не является чем-то аморальным.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на главу Сербии Александра Вучича сообщила, что общая стоимость поставок сербского оружия через другие страны на Украину может достигать 800 миллионов долларов. По его словам, Белград не может поставлять оружие в Киев или РФ, но свободно продаёт его. В Кремле отметили, что Москва прояснит данные о поставке на Украину части сербских боеприпасов.
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