В Британии обвинили Сербию в теневых поставках оружия Украине

Продаваемое Сербией третьим странам оружие могло идти на Украину. Об этом сообщает портал Financial Times.

По данным британских журналистов, президент страны Александр Вучич сообщил, что общая стоимость поставок оружия из Сербии через другие государства на Украину может достигать 800 миллионов долларов. По его словам, Белград не может поставлять вооружение в Киев или Россию, однако свободно продаёт его, не интересуясь применением.

"У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело", — отметил Вучич.