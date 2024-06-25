Ушаков: Беседа Путина и Вучича о поставках сербских боеприпасов на Украину пока не планируется
Ушаков: Путин пока не планирует контактов с президентом Сербии Вучичем
Владимир Путин и Александр Вучич. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты лидеров двух стран после сведений о поставках сербских боеприпасов на Украину.
"Насколько я знаю, пока такие контакты не запланированы", — пояснил Ушаков в беседе с журналистами.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на Вучича сообщила, что общая стоимость поставок оружия из Сербии через другие страны на Украину может достигать 800 миллионов долларов. По его словам, Белград не может поставлять оружие в Киев или РФ, но свободно продаёт его. В Кремле отметили, что Москва прояснит данные о поставке на Украину части сербских боеприпасов.