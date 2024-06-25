Ушаков: Беседа Путина и Вучича о поставках сербских боеприпасов на Украину пока не планируется

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты лидеров двух стран после сведений о поставках сербских боеприпасов на Украину.