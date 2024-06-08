"Нас ждут трудные дни": Вучич предрёк мировую катастрофу из-за Украины
Вучич: События на Украине медленно, но верно ведут мир к глобальной катастрофе
События на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании руководства страны с представителями Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины).
Сербский лидер отметил, что никто из противоборствующих сторон не хочет быть побеждённым. Что Россия, что западные страны хотят добиться победы в этом противостоянии.
"Нас ждут трудные дни. <...> Это медленно, но верно ведёт нас к крупной глобальной катастрофе", — предупредил Вучич.
А ранее Вучич заявил, что Запад надеялся легко победить Россию на Украине, однако понял, что не сможет этого сделать. Именно поэтому Евросоюз и НАТО, по его словам, перешли к полной милитаризации и нарастили закупки вооружений аж в пять раз.
TACC / EPA / SARAH MEYSSONNIER