"Нас ждут трудные дни": Вучич предрёк мировую катастрофу из-за Украины

События на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании руководства страны с представителями Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины).

Сербский лидер отметил, что никто из противоборствующих сторон не хочет быть побеждённым. Что Россия, что западные страны хотят добиться победы в этом противостоянии.

"Нас ждут трудные дни. <...> Это медленно, но верно ведёт нас к крупной глобальной катастрофе", — предупредил Вучич.