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8 июня, 13:31

"Нас ждут трудные дни": Вучич предрёк мировую катастрофу из-за Украины

Вучич: События на Украине медленно, но верно ведут мир к глобальной катастрофе

События на Украине, в ходе которых происходит конфликт Запада с Россией, приближают мир к глобальной катастрофе. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании руководства страны с представителями Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины).

Сербский лидер отметил, что никто из противоборствующих сторон не хочет быть побеждённым. Что Россия, что западные страны хотят добиться победы в этом противостоянии.

"Нас ждут трудные дни. <...> Это медленно, но верно ведёт нас к крупной глобальной катастрофе", — предупредил Вучич.

А ранее Вучич заявил, что Запад надеялся легко победить Россию на Украине, однако понял, что не сможет этого сделать. Именно поэтому Евросоюз и НАТО, по его словам, перешли к полной милитаризации и нарастили закупки вооружений аж в пять раз.

"А чего вы хотите от меня?": Вучичу пришлось объясняться за тёплый приём Зеленской и Кулебы в Белграде
"А чего вы хотите от меня?": Вучичу пришлось объясняться за тёплый приём Зеленской и Кулебы в Белграде
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TACC / EPA / SARAH MEYSSONNIER

Наталья Исакова
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