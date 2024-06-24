Песков: Россия прояснит данные о поставке сербских боеприпасов на Украину

"Мы видели и слышали заявления [сербского лидера Александра] Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", — отметил он в беседе с журналистами.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на Вучича сообщила, что общая стоимость поставок оружия из Сербии через другие страны на Украину может достигать 800 миллионов долларов. По его словам, Белград не может поставлять вооружение в Киев или РФ, но свободно продаёт его, не интересуясь применением.