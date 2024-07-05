Вучич опроверг ложь СМИ об отказе Путина поговорить с ним по телефону

Президент Сербии Александр Вучич опроверг вбросы оппозиционных СМИ об отказе российского лидера Владимира Путина говорить с коллегой по телефону. Прозападный портал Nova S утверждал, что президент РФ трижды не захотел с ним общаться, а замглавы МИД Александр Грушко якобы покинул страну недовольный встречами с руководством.

"Вечером одна из их сестринских газет опубликовала в печатном издании, что я три раза хотел разговаривать с Путиным, а Путин отказался. Этого никогда не было. Здесь нет одного или двух, или 200 источников, не существует таких источников. Никогда такого не было. Никогда в предыдущие 12 лет, когда выполняю важные государственные обязанности, не произошло такого, чтобы я хотел разговаривать с президентом Путиным, и чтобы не получилось этого разговора. И наоборот", – рассказал Вучич на брифинге.

Он назвал отношения двух страны "традиционно хорошими и дружескими". Москва и Белград проявляют взаимное уважение друг к другу, подчеркнул он. Что же касается Грушко, то он был три дня в Сербии и успел провести ряд переговоров – с самим Вучичем, председателем Скупщины Анной Брнабич, премьером Милошем Вучевичем и главой МИД Марко Джуричем. Авторов вбросов президент назвал лжецами.