Противостояние Израиля и ливанской группировки "Хезболла", назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии, а также массовые закупки вооружения странами Запада и Востока говорят о подготовке к большому конфликту. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, конфликта между "Хезболлой" и Израилем избежать было практически невозможно, а такое развитие событий "задействует весь Запад и Восток".

"Здесь нет большой философии, это чёткие, ясные, недвусмысленные вещи. И когда говорим о том, что происходит в Европе, — получаете Еврокомиссию, которая будет радикально антироссийской вместо предыдущей, явно антироссийской. Получаете человека, с которым, верю, можем установить хорошее сотрудничество, это наша работа и обязанность, — госпожу Каллас из Эстонии, которой запрещён въезд в РФ. То есть выбирают человека, который предстоящие четыре-пять лет не сможет въехать на территорию РФ", — сказал Вучич в эфире TV Prva.

В связи с этим, по словам сербского лидера, Москва будет бороться до конца всеми имеющимися средствами и силами. Вучич также отметил, что получает необходимую информацию от спецслужб о том, "кто как готовится и что происходит".