Заядлый русофоб, политическая бабка, ушлая дамочка: Медведев составил досье на трио противников РФ Медведев: Европейское фрик-шоу становится увлекательнее, а участники уродливее 28 июня, 14:22 Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Фото © ТАСС / Zuma, AP

Европейское фрик-шоу становится всё более увлекательным: чем дальше, тем участники уродливее. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новые назначения в НАТО и ЕС. Он также составил целые "досье" на "чудесную троицу" Марка Рютте, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас.

Нового генсека НАТО Марка Рютте Медведев назвал весьма специфическиим парнем, который из умеренного деятеля превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста.

"Показная скромность в быту сочетается с яростью на политической трибуне. Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник всё более жёстких санкций. Очевидно, будет верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма", — делает вывод зампред Совбеза.

Переизбранную председателем ЕК Урсулу фон дер Ляйен он окрестил "недоброй бельгийско-немецкой политической бабкой, внешне похожей на волжскую воблу среднего размера". Медведев напомнил, что чиновница поднялась на закупках вакцин Pfizer по завышенной стоимости в пандемию, а за время пребывания в должности министра обороны ФРГ она стала героиней коррупционного скандала.

"Уже готовилась к позорной отставке, но сушёная вобла не тонет. С 2019 года Урсула встала во главе Еврокомиссии, где по-мужски муштрует своих комиссаров с небинарной гендерной идентичностью. В то же время она мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несёт злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений", — резюмировал Медведев.

Ставшая главой евродипломатии премьер Эстонии Кая Каллас получила от Медведева оценку как "ядерная русофобка" с бесконечной жаждой наживы. Политик напомнил, что пока Каллас везде заявляла о российской угрозе, её муж с немалой выгодой вёл дела с российскими компаниями, а сама Кая инвестировала в бизнес мужа 350 тысяч евро.

"Когда все эти факты всплыли, а разъярённое эстонское общество попыталось призвать ушлую дамочку к ответу, та хладнокровно наврала уважаемой публике, что "ничего не знала и очень сожалеет", но в отставку всё равно не уйдёт. Деньги типа нужны. Отлично разбирается в защите прав человека. Автор известной нацистской фразы "посещение Европы – это не право, а привилегия", — добавил Медведев.

Он пожелал вновь назначенным всего наилучшего, что в переводе с дипломатического означает: "максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий".

Напомним, ранее послы стран Североатлантического альянса утвердили нового генсека. Уже 2 октября НАТО возглавит премьер Нидерландов Марк Рютте. Кроме того, в Европе выбрали руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Председателем ЕК переизбрана Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляет международный орган с 2019 года. Руководителем Евросовета стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а вот главой евродипломатии — премьер Эстонии Кая Каллас.

Авторы Александра Вишнякова