Премьер Эстонии поделилась детской травмой, связанной с окрошкой

Бабушка премьера Эстонии Каи Каллас заставляла её есть окрошку. Откровениями политик поделилась с изданием "МК-Эстония".

"Мне совсем не нравились, например, подлива с печенью и холодные супы, такие как окрошка. Бабушка всё же заставляла меня есть окрошку", — поделилась она.

Каллас заключила, что в советское время детям приходилось есть всё, что им давали, и выбора у них не было.