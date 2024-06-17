Премьер Эстонии поделилась детской травмой, связанной с окрошкой
Премьер Эстонии Каллас рассказала, как бабушка насильно кормила её окрошкой
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © EPA / FILIP SINGER
Бабушка премьера Эстонии Каи Каллас заставляла её есть окрошку. Откровениями политик поделилась с изданием "МК-Эстония".
"Мне совсем не нравились, например, подлива с печенью и холодные супы, такие как окрошка. Бабушка всё же заставляла меня есть окрошку", — поделилась она.
Каллас заключила, что в советское время детям приходилось есть всё, что им давали, и выбора у них не было.
Ранее российский диетолог назвала плюсы и минусы окрошки. С помощью сезонного блюда можно улучшить работу кишечника и даже спровоцировать выработку гормонов счастья. Но окрошка может быть опасна для людей с язвой и другими заболеваниями желудка.