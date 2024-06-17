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17 июня, 09:54

Премьер Эстонии поделилась детской травмой, связанной с окрошкой

Премьер Эстонии Каллас рассказала, как бабушка насильно кормила её окрошкой

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © EPA / FILIP SINGER

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © EPA / FILIP SINGER

Бабушка премьера Эстонии Каи Каллас заставляла её есть окрошку. Откровениями политик поделилась с изданием "МК-Эстония".

"Мне совсем не нравились, например, подлива с печенью и холодные супы, такие как окрошка. Бабушка всё же заставляла меня есть окрошку", — поделилась она.

Каллас заключила, что в советское время детям приходилось есть всё, что им давали, и выбора у них не было.

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Ранее российский диетолог назвала плюсы и минусы окрошки. С помощью сезонного блюда можно улучшить работу кишечника и даже спровоцировать выработку гормонов счастья. Но окрошка может быть опасна для людей с язвой и другими заболеваниями желудка.

Нигина Азамова
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