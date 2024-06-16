Диетолог назвала достоинства и недостатки окрошки на квасе и на кефире

Окрошка, приготовленная как на квасе, так и на кефире, оказывает благотворный эффект на работу кишечника, способствуя выработке гормонов дофамина и серотонина. Об этом рассказала диетолог Людмила Денисенко.

"Не могу отдать кому-то пальму первенства: и у кваса, и у кефира есть свои плюсы и минусы. Но самое главное, что они оба созданы в процессе ферментации, а стало быть — полезны для кишечника и его микрофлоры. А микрофлора, как говорят в последнее время учёные, способна не только иммунитету помогать, но и генерировать гормоны радости — серотонин и дофамин", — рассказала врач в беседе с kp.ru.

Тем не менее и у кефира, и у кваса есть свои минусы, из-за которых они могут подходить не всем, предупредила медик. В квасе содержится молочная и фруктовая кислота, из-за которой от него лучше воздержаться тем, у кого гастрит или язва. Квас может вызвать обострение болезни и изжогу. Также напиток нельзя употреблять людям с больной печенью или камнями в желчном пузыре. Также из-за небольшого содержания алкоголя напиток не нужно пить беременным и кормящим женщинам, детям и водителям, которые собираются в поездку.

В свою очередь, кефир нормализует работу ЖКТ и способствует улучшению обмена веществ, повышая тонус организма и оказывая положительный эффект на сосуды и сердце. А ещё в нём присутствуют витамины А и D. Но и он не лишён недостатков: людям с повышенной кислотностью желудочного сока кефир не рекомендуют.