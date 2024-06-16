Диетолог назвала достоинства и недостатки окрошки на квасе и на кефире
Диетолог Денисенко: Окрошка и на квасе, и на кефире улучшает работу кишечника
Окрошка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesavinov
Окрошка, приготовленная как на квасе, так и на кефире, оказывает благотворный эффект на работу кишечника, способствуя выработке гормонов дофамина и серотонина. Об этом рассказала диетолог Людмила Денисенко.
"Не могу отдать кому-то пальму первенства: и у кваса, и у кефира есть свои плюсы и минусы. Но самое главное, что они оба созданы в процессе ферментации, а стало быть — полезны для кишечника и его микрофлоры. А микрофлора, как говорят в последнее время учёные, способна не только иммунитету помогать, но и генерировать гормоны радости — серотонин и дофамин", — рассказала врач в беседе с kp.ru.
Тем не менее и у кефира, и у кваса есть свои минусы, из-за которых они могут подходить не всем, предупредила медик. В квасе содержится молочная и фруктовая кислота, из-за которой от него лучше воздержаться тем, у кого гастрит или язва. Квас может вызвать обострение болезни и изжогу. Также напиток нельзя употреблять людям с больной печенью или камнями в желчном пузыре. Также из-за небольшого содержания алкоголя напиток не нужно пить беременным и кормящим женщинам, детям и водителям, которые собираются в поездку.
В свою очередь, кефир нормализует работу ЖКТ и способствует улучшению обмена веществ, повышая тонус организма и оказывая положительный эффект на сосуды и сердце. А ещё в нём присутствуют витамины А и D. Но и он не лишён недостатков: людям с повышенной кислотностью желудочного сока кефир не рекомендуют.
Стоит отметить, что у обоих рецептов окрошки есть ещё один минус. Ранее Life.ru сообщал о том, что стоимость набора для приготовления "жидкого салата" возросла на 10%. Больше всего увеличилась медианная цена на десяток яиц — до 121 рубля, что на 40% больше, чем в мае прошлого года. Ценник на редис возрос до 100 рублей за полкилограмма (+17%). Впрочем, и квас тоже подорожал до 110 рублей за бутылку (+20%).