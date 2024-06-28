Кремль высказался об отношениях с ЕС после назначения трио противников России

Перспективы отношений России и Евросоюза после назначения Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас главами институтов ЕС не улучшились, они остаются плохими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о взглядах политиков.

"Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений... Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", — высказался официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что назначенная главой дипломатии ЕС Кая Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей. Премьер-министр Эстонии хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтелыми русофобскими заявлениями, обратил он внимание.