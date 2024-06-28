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28 июня, 09:52

Кремль высказался об отношениях с ЕС после назначения трио противников России

Песков не ждёт улучшения отношений с ЕС после назначения фон дер Ляйен и Каллас

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Перспективы отношений России и Евросоюза после назначения Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас главами институтов ЕС не улучшились, они остаются плохими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о взглядах политиков.

"Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений... Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", — высказался официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что назначенная главой дипломатии ЕС Кая Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей. Премьер-министр Эстонии хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтелыми русофобскими заявлениями, обратил он внимание.

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Ранее Life.ru писал, что Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС вместо Жозепа Борреля. Каллас сможет приступить к новым обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.

Андрей Бражников
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