Кремль высказался об отношениях с ЕС после назначения трио противников России
Песков не ждёт улучшения отношений с ЕС после назначения фон дер Ляйен и Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas
Перспективы отношений России и Евросоюза после назначения Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас главами институтов ЕС не улучшились, они остаются плохими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о взглядах политиков.
"Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений... Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие", — высказался официальный представитель Кремля.
Песков напомнил, что назначенная главой дипломатии ЕС Кая Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей. Премьер-министр Эстонии хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтелыми русофобскими заявлениями, обратил он внимание.
Ранее Life.ru писал, что Урсула фон дер Ляйен переизбрана председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС вместо Жозепа Борреля. Каллас сможет приступить к новым обязанностям в октябре, Кошта — в декабре, а фон дер Ляйен в сентябре представит новый состав Еврокомиссии.