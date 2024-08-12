В Сербии убеждены, что Запад готовит Вучичу незавидную судьбу Слободана Милошевича

Запад, похоже, готовит для сербского главы Александра Вучича ту же участь, что и для экс-президента Слободана Милошевича, который был свергнут в результате уличных демонстраций в октябре 2000 года, вошедших в историю как "бульдозерная революция". Таким прогнозом поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик убеждён, что это единственный контекст, в котором необходимо рассматривать нынешние протесты в Сербии связи с планами по добыче содержащего литий минерала ядарита.

"Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", — приводит слова Вулина РИА "Новости".