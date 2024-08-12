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12 августа, 07:50

В Сербии убеждены, что Запад готовит Вучичу незавидную судьбу Слободана Милошевича

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад готовит Вучичу судьбу Милошевича

Александр Вучич (слева) и Слободан Милошевич. Обложка © ТАСС / Peter Dejong, © ИТАР-ТАСС

Александр Вучич (слева) и Слободан Милошевич. Обложка © ТАСС / Peter Dejong, © ИТАР-ТАСС

Запад, похоже, готовит для сербского главы Александра Вучича ту же участь, что и для экс-президента Слободана Милошевича, который был свергнут в результате уличных демонстраций в октябре 2000 года, вошедших в историю как "бульдозерная революция". Таким прогнозом поделился вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик убеждён, что это единственный контекст, в котором необходимо рассматривать нынешние протесты в Сербии связи с планами по добыче содержащего литий минерала ядарита.

"Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию. Это же готовят и Александру Вучичу", — приводит слова Вулина РИА "Новости".

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Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич раскрыл подробности масштабных протестов, охвативших Белград 10 и 11 августа. Участие в экологическом митинге приняли до 27 тысяч человек. Сначала акция проходила мирно, но потом ситуация начала развиваться по сценарию цветных революций. В итоге тысячи сербов перекрыли международную трассу Будапешт – Салоники и заблокировали железнодорожную станцию в Белграде.

Алексей Берковиц
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