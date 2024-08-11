МВД Сербии: Экологический протест в Белграде собрал 27 тысяч человек
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич раскрыл подробности масштабных протестов, охвативших Белград 10 и 11 августа. Участие в экологическом митинге приняли до 27 тысяч человек. Сначала акция проходила мирно, но потом ситуация начала развиваться по сценарию цветных революций, приводит слова вице-премьера пресс-служба МВД.
Масштабы акции протеста в Белграде. Видео © X / Global Dissident
"По оценкам полиции, было от 24 до 27 тысяч человек, но после митинга организаторы поступили вопреки тому, что написали в заявке на проведение массового собрания, нарушив общественный порядок, а также блокировав международное транспортное сообщение", — возмутился Дачич.
В завершение министр обратился к протестующим, поставившим под угрозу безопасность граждан. Участники акции понесут ответственность за совершённые преступления и правонарушения, заключил он.
Напомним, что тысячи сербов перекрыли международную трассу Будапешт – Салоники и заблокировали железнодорожную станцию в Белграде, пытаясь добиться отмены разработки месторождения лития под городом Лозницей. На протяжении 20 лет власти запрещали добывать металл на руднике, и лишь в 2024 году блокировка была снята.