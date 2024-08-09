Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:13

Около посольства РФ в Токио прошли антироссийские акции ультраправых

Ультраправые организации Японии собрались на демонстрацию у здания российского посольства в Токио в годовщину вступления СССР в войну против страны 9 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что действия демонстрантов контролирует полиция. Правоохранители стоят у ближайших станций метро, вдоль улиц и на перекрёстках. Микроавтобусы с представителями движений не пропускают в сторону дипмиссии. Один такой автобус остановили за слишком громкие лозунги в колонках. Приехавшим на митинг разрешают встать на противоположной от посольства и выкрикивать лозунги без средств звукоусиления. К зданию подпустили только одного человека для передачи петиции.

Отметим, что протесты проходят в связи с возвращением в СССР южную часть Сахалина и основную группу Курильских островов в ходе Второй мировой войны. В Японии до сих пор оспаривают потерю, называя местность "северными территориями".

Россия запретила въезд 13 гражданам Японии
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии

Ранее Life.ru сообщал, что российские власти выразили Токио протест из-за проведения вблизи границ РФ японо-американских учений Orient Shield. По данным нашего МИД, испытания проходили в районах острова Хоккайдо в районе приграничья.

Обложка ©

Wikipedia / Nissy-KITAQ

Александра Мышляева
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров