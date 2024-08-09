Около посольства РФ в Токио прошли антироссийские акции ультраправых

Ультраправые организации Японии собрались на демонстрацию у здания российского посольства в Токио в годовщину вступления СССР в войну против страны 9 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что действия демонстрантов контролирует полиция. Правоохранители стоят у ближайших станций метро, вдоль улиц и на перекрёстках. Микроавтобусы с представителями движений не пропускают в сторону дипмиссии. Один такой автобус остановили за слишком громкие лозунги в колонках. Приехавшим на митинг разрешают встать на противоположной от посольства и выкрикивать лозунги без средств звукоусиления. К зданию подпустили только одного человека для передачи петиции.

Отметим, что протесты проходят в связи с возвращением в СССР южную часть Сахалина и основную группу Курильских островов в ходе Второй мировой войны. В Японии до сих пор оспаривают потерю, называя местность "северными территориями".