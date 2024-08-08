МИД РФ выразил протест Японии из-за учений у российских границ

"7 августа Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18–26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам РФ", — говорится в сообщении ведомства.