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7 августа, 22:00

МИД РФ выразил протест Японии из-за учений у российских границ

МИД: Россия выразила Японии решительный протест из-за учений с США у границ РФ

Российские власти заявили Японии решительный протест в связи с проведением вблизи границ РФ японо-американских учений Orient Shield. Соответствующее сообщение в своём телеграм-канале опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

"7 августа Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18–26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам РФ", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что Россия в качестве ответа на санкции Токио запретила въезд в страну 13 японским гражданам, среди них известные бизнесмены. Впоследствии представители Страны восходящего солнца сочли данное решение Москвы абсолютно неприемлемым.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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