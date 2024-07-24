Япония выразила протест России из-за санкций против 13 граждан

Как отметил Хаяси, российская сторона пояснила, что это ответ на санкции со стороны Токио. При этом он попытался обосновать японские меры российской спецоперацией на Украине. По словам генсека правительства Японии, они продолжат предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в РФ.