Япония выразила протест России из-за санкций против 13 граждан
Япония выразила протест России из-за санкций и назвала их абсолютно неприемлемыми
В Токио сочли решение Москвы ввести санкции против японских граждан абсолютно неприемлемым. Власти страны выразили протест России, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми", — заявил он.
Как отметил Хаяси, российская сторона пояснила, что это ответ на санкции со стороны Токио. При этом он попытался обосновать японские меры российской спецоперацией на Украине. По словам генсека правительства Японии, они продолжат предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в РФ.
Ранее сообщалось, что Россия в качестве ответа на санкции Токио запретила въезд в страну 13 японским гражданам, среди них известные бизнесмены. Напомним, что 1 марта Токио обновил перечень санкций в отношении России, дополнив его новыми отечественными организациями и физическими лицами. Ограничения коснулись 36 компаний и 12 человек. 21 июня Япония вновь расширила список, ограничив деятельность ещё 42 организаций и 11 физлиц. После этого в МИД РФ заявили, что Токио совершил очередной шаг к окончательному уничтожению отношений с Москвой, и пообещали ответные меры.
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