Россия пригрозила Японии "жёсткими и чувствительными контрмерами" в ответ на санкции
МИД РФ: Пакет новых санкций Японии — шаг к полному разрушению отношений с РФ
Новый, уже 24-й по счёту пакет японских санкций против РФ — очередной шаг Токио к полному разрушению отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 21 июня, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Сегодня по просьбе японской стороны глава третьего департамента Азии Людмила Воробьёва приняла коллегу из Департамента Европы МИД Японии Масаши Накагомэ. В ходе встречи иностранному дипломату указали на оценки текущих отношений между двумя странами, которые, как подчеркнули в МИД РФ, деградировали из-за враждебной политики администрации Фумио Кисиды.
"В такой ситуации продолжим реагировать максимально жёсткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — подчеркнули в МИД РФ.
Кроме того, в ведомстве указали на неприемлемость попыток Токио опротестовать развитие партнёрства Москвы и Пхеньяна. В этой связи представителю Японии было передано содержание инициативы российского лидера Владимира Путина по образованию в Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности.
Как уже сообщал Life.ru, 1 марта Токио обновил санкционный список и пополнил его новыми российскими компаниями и физлицами. Тогда под ограничения попали 36 организаций и 12 человек. А 21 июня страна вновь расширила список и ввела ограничения в отношении 42 организаций и 11 физических лиц из РФ. Примечательно, что текст документа содержит в себе меры по замораживанию активов.
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