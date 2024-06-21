Россия пригрозила Японии "жёсткими и чувствительными контрмерами" в ответ на санкции

Новый, уже 24-й по счёту пакет японских санкций против РФ — очередной шаг Токио к полному разрушению отношений с Москвой. Об этом в пятницу, 21 июня, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Сегодня по просьбе японской стороны глава третьего департамента Азии Людмила Воробьёва приняла коллегу из Департамента Европы МИД Японии Масаши Накагомэ. В ходе встречи иностранному дипломату указали на оценки текущих отношений между двумя странами, которые, как подчеркнули в МИД РФ, деградировали из-за враждебной политики администрации Фумио Кисиды.

"В такой ситуации продолжим реагировать максимально жёсткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве указали на неприемлемость попыток Токио опротестовать развитие партнёрства Москвы и Пхеньяна. В этой связи представителю Японии было передано содержание инициативы российского лидера Владимира Путина по образованию в Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности.