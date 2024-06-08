Япония готовится заключить с Украиной многолетнее соглашение

Японские власти готовятся заключить с Украиной соглашение о поддержке сроком на десять лет. Согласно сведениям, предоставленным телеканалом NHK, этот договор будет касаться ряда сфер, включая восстановление инфраструктуры.

В рамках этого соглашения Токио планирует оказывать помощь киевскому режиму в области обороны и безопасности, а также помогать лечить раненых военнослужащих Вооружённых сил Украины. Помимо того, руководство Страны восходящего солнца планирует оказывать поддержку Незалежной в разминировании и восстановлении сельского хозяйства.

В то же время журналисты рассказали, когда именно планируется подписать данный документ. По данным канала, это может произойти на полях ближайшего саммита стран G7 в Италии, где председатель японского кабинета министров Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским.