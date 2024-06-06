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Регион
6 июня, 08:59

Китай заявил о готовности развивать сотрудничество с Украиной во всех областях

Здание МИД Китая, Пекин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Здание МИД Китая, Пекин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной, заявил замминистра иностранных дел Поднебесной Сунь Вэйдун. По его словам, также Пекин намерен работать с Киевом по вопросу "реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств".

"Китай готов работать с Украиной для <...> продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", — сказал дипломат.

Напомним, накануне, 5 июня, в Пекине прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и КНР. Незалежную представил первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров китайский МИД заявил, что стороны обменялись мнениями по вооружённому конфликту в Незалежной, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.

Мирные переговоры по Украине в Китае, зачем Киеву психотерапевты с Филиппин, Россия поворачивает в западную Африку: ситуация в мире 3 июня
Мирные переговоры по Украине в Китае, зачем Киеву психотерапевты с Филиппин, Россия поворачивает в западную Африку: ситуация в мире 3 июня

Ранее Владимир Зеленский назвал Китай "инструментом в руках Владимира Путина". Кроме того, он обвинил Пекин в давлении на страны, согласившиеся присутствовать на "саммите мира" в Швейцарии.

Матвей Константинов
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