Китай заявил о готовности развивать сотрудничество с Украиной во всех областях

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной, заявил замминистра иностранных дел Поднебесной Сунь Вэйдун. По его словам, также Пекин намерен работать с Киевом по вопросу "реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств".

"Китай готов работать с Украиной для <...> продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", — сказал дипломат.

Напомним, накануне, 5 июня, в Пекине прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и КНР. Незалежную представил первый замминистра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров китайский МИД заявил, что стороны обменялись мнениями по вооружённому конфликту в Незалежной, а также по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.