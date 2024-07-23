Россия запретила въезд 13 гражданам Японии
МИД закрыл въезд в Россию 13 гражданам Японии в ответ на санкции
Министерство иностранных дел России. Обложка © Life.ru
Россия в качестве ответа на санкции Токио запретила въезд в страну для 13 японских граждан, среди них известные бизнесмены. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
"В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ следующих японских граждан: президенту Японского агентства по международному сотрудничеству Танаке Акихико, председателю правления Toyota Motor Тоёда Акио, основателю корпорации Rakuten Микитани Хироси и др.", — говорится в публикации.
Напомним, что 1 марта Токио обновил перечень санкций в отношении России, дополнив его новыми отечественными организациями и физическими лицами. Ограничения коснулись 36 компаний и 12 человек. 21 июня Япония вновь расширила список, ограничив деятельность ещё 42 организаций и 11 физлиц. После этого — уже 24-го по счёту — пакета антироссийских санкций в МИД РФ заявили, что Токио совершил очередной шаг к окончательному уничтожению отношений с Москвой и пообещали ответные меры.