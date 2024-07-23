Россия запретила въезд 13 гражданам Японии

Россия в качестве ответа на санкции Токио запретила въезд в страну для 13 японских граждан, среди них известные бизнесмены. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ следующих японских граждан: президенту Японского агентства по международному сотрудничеству Танаке Акихико, председателю правления Toyota Motor Тоёда Акио, основателю корпорации Rakuten Микитани Хироси и др.", — говорится в публикации.