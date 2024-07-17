Жителей Японии два года дурачили, продавая им рыбу из России под видом местной
Kyodo: В Японии два года продавали российский лосось как продукцию с Хоккайдо
Японская компания Yamanaka два года продавала лосось из России под видом рыбы с острова Хоккайдо в супермаркетах региона Токай. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Журналисты выяснили, что с января 2022 года по ноябрь 2023 года компания продала около 8 тыс. упаковок лосося с ложной маркировкой. Региональное управление по сельскому хозяйству нашло нарушения в четырёх магазинах сети. О наказании в статье ничего не говорится, но фирму обязали сменить метки на товарах.
Компания извинилась перед обманутыми покупателями, однако представители Yamanaka отметили, что ошибка произошла из-за отсутствия оповещения магазинов о смене поставщика.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Россия с 15 июля приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу у острова Сигнальный, который относится к Малой Курильской гряде, из-за проблем в работе установленного там маяка. Моряки добывают там морскую капусту с 1981 года, а недавно в Токио заявили о том, что маяке не работает свет. Чтобы избежать инцидентов российская сторона приостановила промысел до завершения ремонта.
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