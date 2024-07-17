Жителей Японии два года дурачили, продавая им рыбу из России под видом местной

Японская компания Yamanaka два года продавала лосось из России под видом рыбы с острова Хоккайдо в супермаркетах региона Токай. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Журналисты выяснили, что с января 2022 года по ноябрь 2023 года компания продала около 8 тыс. упаковок лосося с ложной маркировкой. Региональное управление по сельскому хозяйству нашло нарушения в четырёх магазинах сети. О наказании в статье ничего не говорится, но фирму обязали сменить метки на товарах.

Компания извинилась перед обманутыми покупателями, однако представители Yamanaka отметили, что ошибка произошла из-за отсутствия оповещения магазинов о смене поставщика.