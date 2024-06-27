Оранжевый и пахнет морем: Как выбрать качественный лосось 27 июня, 05:18 Свежий лосось должен иметь ярко-оранжевый цвет. Обложка © Freepik.com

Лето — время для лёгких и вкусных завтраков, а лосось домашней засолки отлично подходит для этой цели. Главное — следовать советам по правильному приготовлению, чтобы достичь идеального баланса вкуса и качества.

Первый шаг к идеальной засолке — это выбор свежей тушки высокого качества. Главный технолог "Много лосося" Людмила Румянцева рассказала Life.ru, что рыба должна соответствовать следующим критериям: Свежий лосось должен иметь ярко-оранжевый цвет. Избегайте рыбы с бледным или умеренным цветом.

Лосось должен иметь приятный морской запах. Избегайте рыбы с сильным запахом аммиака или рыбного запаха.

Когда вы нажимаете на него пальцем, он должен быть упругим и возвращаться в прежнюю форму. Избегайте рыбы со слишком мягкой или липкой текстурой.

Второй шаг — приготовление правильной смеси для засолки. Для этого понадобятся следующие ингредиенты: свежий лосось;

соль (предпочтительно морская);

сахар;

чёрный перец (молотый);

травы по желанию, например укроп, базилик, петрушка;

лимон.

Важный момент — угадать с пропорциями. Соль и сахар обычно берут в равных пропорциях, например 1:1. Добавьте немного чёрного перца по вкусу. Травы можно добавить по желанию. Лимон можно использовать для придания лососю свежести, можно добавить немного натёртой цедры или сока лимона.

Третий шаг — непосредственно приготовление. Натрите смесь равномерно со всех сторон. Затем уберите рыбу в холодильник на несколько часов: обычно это время от 12 до 24 часов, но чем дольше она стоит в холодильнике, тем сильнее впитается соль, так что здесь стоит быть аккуратным. После этого вымойте лосось под холодной водой, чтобы убрать излишки соли.

"Подавайте засоленный лосось нарезанным тонкими ломтиками на свежем хлебе или с крем-сыром. Также можно приготовить более интересные блюда: например, собрать домашний поке с любимыми овощами или слепить японские треугольники — онигири — с начинкой из рыбы домашней засолки", — советует Румянцева.

Регулярное потребление рыбы снижает риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Но не всегда речь идёт о дорогих лососе или форели, есть и бюджетные варианты. Какие — читайте в материале Life.ru.