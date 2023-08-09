Составлен топ-5 лучших дешёвых замен дорогой красной рыбе

Регулярное потребление рыбы снижает риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных и онкологических заболеваний. Но не всегда речь идёт о дорогих лососе или форели, есть и бюджетные варианты. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Во-первых, рыба хамса. В ней содержится большое количество фосфора, кальция, минеральных веществ (цинк, фтор, молибден, хром, никель). Всё это ненасыщенные жирные кислоты. Также хамса содержит до 20% легкоусвояемого белка, около 2% жиров и 0% углеводов, при этом считается диетическим продуктом — на 100 грамм приходится всего 80–90 калорий.

Во-вторых, семейство сельдевых: сардины, иваси, килька и т.д. В них богатое соотношение омега-3 к омега-6. Употребление данной рыбы уменьшает риск онкологических заболеваний, благотворно воздействует на женский организм, помогает работе сердца и сосудов, успокаивает нервную систему, усиливает остроту зрения, а также повышает уровень гемоглобина в крови.

"Рыба также помогает в лечении псориаза и экземы, уменьшает воспалительные процессы, предотвращает раннее старение, улучшает работу головного мозга, укрепляет память. Всего 100 граммов сельди содержат почти полторы суточные нормы витамина D и суточную норму омега-3", — продолжила собеседница Лайфа.

В-третьих, это скумбрия, которая является прекрасным источником омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка — больше, чем в печени трески. Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D, что незаменимо для иммунной системы и костей.

"Скумбрия ещё хороша тем, что её не выращивают как аквакультуру. И поэтому омегу-3 она накапливает в общем-то не искусственным путём, а именно натуральным. Поэтому там не столько важен сам жир в рыбе, сколько содержание в нём жирных кислот", — заключила врач.