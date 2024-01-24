Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося
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Россия стала первой страной в мире по добыче лосося по итогам 2023 года. Такую статистику приводит в среду, 24 января, пресс-служба Минсельхоза. Объём выловленной рыбы ведомство оценивает в 600 тысяч тонн.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в минувшем году все отрасли показали достойные результаты. В частности, был получен второй в истории страны урожай зерна. Это порядка 147 миллионов тонн с учётом новых регионов. А российские животноводы, по предварительным данным, на триста тысяч тонн нарастили производство мяса и на полмиллиона тонн — молока.
"Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов — 5,3 миллиона тонн. В частности, Россия стала первой в мире по добыче лосося", — проинформировал министр.
Ранее Лайф сообщал, что в Британии забили тревогу из-за запрета рыбного промысла в Баренцевом море. Страна может остаться без любимого национального блюда — фиш-энд-чипс. А в России с 1 апреля 2024 года начнётся поэтапный ввод маркировки икры осетровых и лососёвых видов рыб. У нас продукта так много, что понадобилась специальная система мониторинга за её оборотом.