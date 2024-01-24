Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося

Россия стала первой страной в мире по добыче лосося по итогам 2023 года. Такую статистику приводит в среду, 24 января, пресс-служба Минсельхоза. Объём выловленной рыбы ведомство оценивает в 600 тысяч тонн.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в минувшем году все отрасли показали достойные результаты. В частности, был получен второй в истории страны урожай зерна. Это порядка 147 миллионов тонн с учётом новых регионов. А российские животноводы, по предварительным данным, на триста тысяч тонн нарастили производство мяса и на полмиллиона тонн — молока.