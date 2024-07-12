Россия приостановила японский морской промысел в районе Курил 12 июля, 12:26 Маяк Сигнальный. Фото © mayaki-sssr.spb.ru

С 15 июля Россия приостанавливает сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за инцидента с маяком. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Так, недавно Токио по дипломатическим каналам запросил информацию в связи с "отключением света" на маяке на. острове Сигнальный. Японские рыбаки добывают там морскую капусту в соответствии с двусторонним соглашением от 1981 года. Однако другие участники судоходства о неисправностях не сообщали.

"От российской стороны "потребовали" возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты", — сообщили в дипведомстве.

Поэтому российская сторона, чтобы предотвратить возможные инциденты, решила приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонта на маяке.

Кстати, в марте 2024 года президент РФ Владимир Путин запретил Британии ловить рыбу в Баренцевом море. Великобритания лишилась права заниматься промыслом в связи с денонсацией договора от 1956 года.

Авторы Александра Вишнякова