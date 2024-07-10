"Так держать, рыболовы": Эксперты вступились за российскую рыбу, которую "дельцы" из США хотят изгнать с рынка Депутат Толмачёв раскритиковал желание США запретить маркировку для рыбы из РФ 10 июля, 12:39 Эксперты вступились за российскую рыбу, которую "дельцы" из США хотят изгнать с рынка. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Требования США запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства — это двойные стандарты и чистейшей воды протекционизм, насаждаемый по всему миру, как и "демократия". Об этом Life.ru заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, такие требования не имеют никакого отношения к экологии, это лишь инструмент недобросовестной конкуренции.

"Минтай, который добывают российские рыбаки, — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения соблюдения норм устойчивого промысла прекрасный, качественный продукт. Он крайне востребован потребителями в разных странах, поэтому и стал очередной мишенью американского лобби. Наши компании серьёзно подходят к вопросам экологии, да и российское регулирование рыбного промысла — одно из самых строгих в мире. И это хорошо известно в отраслевых кругах, в том числе в США", — отметил Панин.

Депутат Госдумы Александр Толмачёв также констатировал, что заокеанские сенаторы на самом деле не политики, а нечистые на руку дельцы, которые не терпят честной конкуренции, поэтому задействуют грязные методы.

Наверняка сенаторы лоббируют интересы очередной корпорации, в США так принято. Не можешь конкурировать — устрой "законное" давление с помощью карманных сенаторов или конгрессменов. Каждый такой шаг — хорошая возможность для нас потренировать мозги и поискать логику. В чём отличия между российской и американской рыбой, которую мы добываем практически в идентичных условиях в одном водном бассейне? Вы тоже их не видите, а для США они есть. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

По мнению парламентария, такая ситуация только подтверждает качество и конкурентоспособность российской продукции, бороться с которой американцы могут только такими "дешёвыми методами".

"Так держать, рыболовы! Мы обязательно заместим потребителей из США", — заключил Толмачёв.

Напомним, сенаторы-республиканцы из США потребовали у Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Вашингтон заявляет, что маркировка MSC на российских морепродуктах скрывает их происхождение от "добросовестных покупателей" и порождает "ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами".