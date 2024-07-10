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10 июля, 09:13

США захотели изгнать Россию с мирового рынка рыбы

Сенаторы из США потребовали у MSC запретить экомаркировку для российской рыбы

Сенаторы-республиканцы из США потребовали у Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное представителями республиканской партии.

Несмотря на получение письма от сенаторов Дэна Салливана (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), в Морском попечительском совете решили не удовлетворять требований американских властей. Кроме того, руководство организации разрешило крупным компаниям из РФ в индивидуальном порядке пройти процесс получения новых сертификатов, что позволит размещать их рыбу на мировых прилавках.

По словам главы Всероссийской организации рыбопромышленников Германа Зверева, негосударственные системы экологической сертификации сейчас представляют собой один из ключевых элементов управления мировым рыболовным рынком. Под их влиянием находится более 20% от всей вылавливаемой рыбы, а многие страны отказываются покупать её у тех, кто не обладает соответствующим сертификатом.

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Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на вылов рыбы из Баренцева моря для Великобритании. Соответствующее соглашение между странами действовало с 1956 года. Причиной послужило то, что Москва не получала от договора никакой пользы, а выгоден он был только для Британии.

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Shutterstock / FOTODOM / DoublePHOTO studio

Владимир Озеров
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