США захотели изгнать Россию с мирового рынка рыбы

Сенаторы-республиканцы из США потребовали у Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное представителями республиканской партии.

Несмотря на получение письма от сенаторов Дэна Салливана (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), в Морском попечительском совете решили не удовлетворять требований американских властей. Кроме того, руководство организации разрешило крупным компаниям из РФ в индивидуальном порядке пройти процесс получения новых сертификатов, что позволит размещать их рыбу на мировых прилавках.

По словам главы Всероссийской организации рыбопромышленников Германа Зверева, негосударственные системы экологической сертификации сейчас представляют собой один из ключевых элементов управления мировым рыболовным рынком. Под их влиянием находится более 20% от всей вылавливаемой рыбы, а многие страны отказываются покупать её у тех, кто не обладает соответствующим сертификатом.