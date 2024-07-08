Антироссийские санкционные меры Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания. С соответствующим заявлением в интервью YouТube-каналу Dialogue Works выступил американский аналитик Майкл Хадсон.

Он заявил, что введённые пока ещё действующим хозяином Белого дома Джо Байденом и поддержанные Евросоюзом ограничительные меры против Москвы возымели тот эффект, на который глава США и рассчитывал — они отрезали Европу от России. Также собеседник YouТube-канала подчеркнул, что вдобавок был утрачен фундамент процветания Западной Европы.

"Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России", — заявил эксперт.

Хадсон также отметил, что происходящее является результатом скверного мышления руководства Соединённых Штатов, которые считают, что санкциями можно заставить другие государства следовать политике Вашингтона. По его словам, из-за действий западных стран РФ и КНР решили создать БРИКС в качестве альтернативной системы.

"Это также положительно сказалось на устройстве России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу просто нечего предложить России, Китаю или другим странам", — заключил аналитик.