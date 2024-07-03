Новая партия Европарламента возьмёт курс на сближение с Россией

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и несколько других правых европейских партий собираются организовать новую фракцию в Европарламенте. Она будет выступать за отмену санкций и против устоявшейся политики ЕС с её антироссийским курсом. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" председатель венгерской правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.

"Вместе с АдГ, болгарским "Возрождением" и другими нашими европейскими союзниками мы уже давно работаем над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в ЕП. Наши переговоры сейчас идут интенсивно — и скоро станет ясно, к чему мы пришли", — сообщил политик.

Тороцкаи отметил, что его партия "Наша Родина" также стояла у истоков появления "этой новой европейской силы", поэтому в дальнейшем она хочет быть её частью.

"Политика нынешнего руководства ЕС — в том числе и политика санкций против России — имеет катастрофические последствия для Европы, мы, конечно, выступим против этой политики", — подчеркнул он.

По результатам избирательного процесса, партия "Наша Родина" впервые прошла в Европарламент, заняв там одно место из венгерских 21.