Традиционная Европа итогами выборов в Европарламент показала, что просыпается от спячки. Такое мнение высказал учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

"Конечно, европейские правые — очень разные и далеко не всегда их можно назвать "русофилами". Но есть несколько моментов, которые объединяют и нас. Отказ подчиняться глобальному Содому и принимать его мерзости. Осознание, что либеральная миграционная политика — это медленное убийство коренных народов. Кроме того, в большинстве случаев европейские правые отнюдь не в восторге от перспектив третьей мировой войны, а потому выступают против военной помощи киевскому режиму", — пояснил Малофеев.

Несмотря на то что во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Реконкиста" Эрика Земмура вместе набрали рекордные 37%, глобальный Содом не будет сокрушён, уверен Малофеев. Однако это серьёзный шаг вперёд, ведь он свидетельствует о том, что простые европейцы начинают сопротивляться гибели христианской цивилизации, а это сулит им возможность выжить и исцелиться.