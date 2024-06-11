В России увидели у Европы шанс на исцеление после выборов в Европарламент
Малофеев: Европа сделала большой шаг к исцелению по итогам выборов в ЕП
Традиционная Европа итогами выборов в Европарламент показала, что просыпается от спячки. Такое мнение высказал учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.
"Конечно, европейские правые — очень разные и далеко не всегда их можно назвать "русофилами". Но есть несколько моментов, которые объединяют и нас. Отказ подчиняться глобальному Содому и принимать его мерзости. Осознание, что либеральная миграционная политика — это медленное убийство коренных народов. Кроме того, в большинстве случаев европейские правые отнюдь не в восторге от перспектив третьей мировой войны, а потому выступают против военной помощи киевскому режиму", — пояснил Малофеев.
Несмотря на то что во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Реконкиста" Эрика Земмура вместе набрали рекордные 37%, глобальный Содом не будет сокрушён, уверен Малофеев. Однако это серьёзный шаг вперёд, ведь он свидетельствует о том, что простые европейцы начинают сопротивляться гибели христианской цивилизации, а это сулит им возможность выжить и исцелиться.
Напомним, выборы в Европарламент состоялись в период с 6 по 9 июня. Правые политические силы показали усиление своих позиций. Так, во Франции президентская партия "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов. Тем временем в Германии провалились политические силы канцлера Олафа Шольца. Первое место получил оппозиционный Христианско-демократический союз.
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