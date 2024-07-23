Госдеп подтвердил готовность США ядерными силами защищать безопасность Японии
Вашингтон планирует использовать все средства, в том числе ядерные, чтобы выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Японии. Об этом рассказал помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге, который был посвящён скорому турне госсекретаря Энтони Блинкена в Азиатско-Тиоокеанский регион.
"Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", — пояснил Критенбринк, назвав обязательства Вашингтона по договору перед Токио нерушимыми.
Ранее власти Соединённых Штатов и Японии договорились о составлении совместного документа, в котором будет прописана готовность Вашингтона защищать Страну восходящего солнца от "потенциального внешнего агрессора". Вашингтон и Токио к составлению этого документа подтолкнула "растущая ядерная угроза со стороны РФ и КНР".
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