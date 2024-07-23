Госдеп подтвердил готовность США ядерными силами защищать безопасность Японии

Вашингтон планирует использовать все средства, в том числе ядерные, чтобы выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Японии. Об этом рассказал помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на брифинге, который был посвящён скорому турне госсекретаря Энтони Блинкена в Азиатско-Тиоокеанский регион.

"Перед лицом растущих беспрецедентных угроз в регионе США и Япония намерены ответственным образом продемонстрировать, как мы выстоим и обеспечим не только защиту Японии, но и наш вклад в региональную безопасность", — пояснил Критенбринк, назвав обязательства Вашингтона по договору перед Токио нерушимыми.