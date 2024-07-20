Для США и Японии произведут девять самолётов E-2D Hawkeye
Пентагон заключил контракт на производство девяти самолётов E-2D Hawkeye
Самолёт E-2D Hawkeye. Обложка © Wikipedia
Пентагон заключил контракт на производство для нужд Военно-морских сил США и Японии девяти палубных тактических самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Как следует из информации, которая была приведена на официальном интернет-портале Министерства обороны Соединённых Штатов, Вашингтон потратит на это более 1,4 миллиарда долларов.
"Корпорация Northrop Grumman получила изменение к контракту на сумму 1,45 миллиарда долларов. Это изменение для закупки девяти передовых воздушных судов E-2D Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", — указано в тексте документа.
Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Согласно поступившим из Пентагона заявлениям, это произойдёт, несмотря на то что стоимость программы выросла на 81%.