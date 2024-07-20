Для США и Японии произведут девять самолётов E-2D Hawkeye

Пентагон заключил контракт на производство для нужд Военно-морских сил США и Японии девяти палубных тактических самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Как следует из информации, которая была приведена на официальном интернет-портале Министерства обороны Соединённых Штатов, Вашингтон потратит на это более 1,4 миллиарда долларов.

"Корпорация Northrop Grumman получила изменение к контракту на сумму 1,45 миллиарда долларов. Это изменение для закупки девяти передовых воздушных судов E-2D Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", — указано в тексте документа.