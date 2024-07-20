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20 июля, 00:03

Для США и Японии произведут девять самолётов E-2D Hawkeye

Пентагон заключил контракт на производство девяти самолётов E-2D Hawkeye

Самолёт E-2D Hawkeye. Обложка © Wikipedia

Самолёт E-2D Hawkeye. Обложка © Wikipedia

Пентагон заключил контракт на производство для нужд Военно-морских сил США и Японии девяти палубных тактических самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Как следует из информации, которая была приведена на официальном интернет-портале Министерства обороны Соединённых Штатов, Вашингтон потратит на это более 1,4 миллиарда долларов.

"Корпорация Northrop Grumman получила изменение к контракту на сумму 1,45 миллиарда долларов. Это изменение для закупки девяти передовых воздушных судов E-2D Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", — указано в тексте документа.

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Ранее Life.ru писал, что Соединённые Штаты продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Согласно поступившим из Пентагона заявлениям, это произойдёт, несмотря на то что стоимость программы выросла на 81%.

Алексей Соловьёв
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