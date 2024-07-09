В Пентагоне заявили о продолжении разработки подорожавшей ракеты Sentinel

Американцы продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Как отмечается в распространённом пресс-службой Министерства обороны Соединённых Штатов заявлении, это произойдёт, несмотря на то что стоимость программы выросла на 81%, то есть почти до 141 миллиарда долларов.

В документе говорится, что оценку этого проекта проводил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. По его словам, продолжение работы над данной программой жизненно важно для национальной безопасности США.

"Нет альтернатив этой программе, которые бы обеспечили приемлемый потенциал для удовлетворения общих требований за меньшую стоимость", — указано в заявлении.

В американском военном ведомстве также сообщили, что общая стоимость проекта составит 140,9 миллиарда долларов. Это на 81% больше по сравнению с оценками, представленными в сентябре 2020 года.