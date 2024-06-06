США провели второй за неделю учебный пуск МБР Minuteman III
США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в пресс-службе базы американских космических сил "Ванденберг". Он стал вторым за последние несколько дней.
"Неснаряжённая межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
Напомним, в Вашингтоне утверждают, что предупредили Москву о планируемых запусках. Целями называются "показ готовности ядерных сил" и проверка их эффективности. Первый пуск состоялся 4 июня.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Eric Poulin