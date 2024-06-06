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6 июня, 12:04

США провели второй за неделю учебный пуск МБР Minuteman III

США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в пресс-службе базы американских космических сил "Ванденберг". Он стал вторым за последние несколько дней.

"Неснаряжённая межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках оперативного испытания… 6 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Вашингтоне утверждают, что предупредили Москву о планируемых запусках. Целями называются "показ готовности ядерных сил" и проверка их эффективности. Первый пуск состоялся 4 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eric Poulin

Матвей Константинов
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