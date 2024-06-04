"Наследие прошлого века": В Госдуме не впечатлились пуском американской ракеты Minuteman III

Бряцание оружием у США в последнее время выходит не слишком внушительным. Так депутат Государственной думы Алексей Журавлёв прокомментировал Life.ru испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Парламентарий напомнил, что единственная американская ракета шахтного базирования была принята на вооружение ещё в 1970-е годы и с тех пор даже не модернизировалась, а её предыдущий пуск и вовсе закончился тем, что Minuteman III пришлось уничтожить над океаном.

"Все испытания гиперзвукового оружия, которые затевали Соединённые Штаты, тоже преимущественно выходили из-под контроля, и создать что-нибудь вменяемое в этой сфере американским конструкторам так и не удалось. Так и будут, видимо, пользоваться наследием прошлого века, которое нас уж точно давно уже не пугает", — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне.