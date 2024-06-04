США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Военные США осуществили очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила на своём сайте база Ванденберг американских космических сил, с которой и был осуществлён запуск.
"Командование глобального удара ВВС США произвело испытательный пуск не оснащенной боезарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III", — говорится в заявлении.
Ранее в США информировали, что такие испытания проводятся "для показа готовности ядерных сил", а также проверки их эффективности. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что предупреждали Москву о готовящихся запусках. Следующий такой запуск, кстати, ожидается через два дня — 6 июня.
LGM-30G "Минитмен-3" — американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении страны по состоянию на 2023 год. Предыдущий запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за неустановленной "аномалии".