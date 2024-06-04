США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военные США осуществили очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила на своём сайте база Ванденберг американских космических сил, с которой и был осуществлён запуск.

LGM-30G "Минитмен-3" — американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении страны по состоянию на 2023 год. Предыдущий запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за неустановленной "аномалии".